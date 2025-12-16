Ad Aprilia un evento di solidarietà e inclusione Ospite l' europarlamentare Carolina Morace

Ad Aprilia si è tenuta una cena di beneficenza organizzata dal gruppo territoriale del M5S, con l'obiettivo di finanziare progetti sociali e sostenere la Onlus Agpha, Comunità Raggio di Sole. L'evento ha visto la partecipazione dell'europarlamentare Carolina Morace, promuovendo solidarietà e inclusione nella comunità locale.

Si è svolta ad Aprilia una cena di beneficenza, organizzata dal gruppo territoriale del M5S di Aprilia, come autofinanziamento e di beneficenza per la Onlus Agpha, Comunità Raggio di Sole. "Una cena a 5 Stelle per un Raggio di Sole": così gli organizzatori hanno voluto intitolare l'evento di.

