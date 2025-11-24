Cioccolato fondente cappuccino gianduia? Le sfumature più golose del marrone ispirano manicure e nail art golosamente irresistibili

G olosa e glamour: la manicure d’inverno è tuttta all’insegna di smalti e semipermanenti color cioccolato. Un nuovo classico oltre allo smalto rosso e l’intramontabile rosa nude: è il momento di vestire le unghie di nuance gourmand ispirate a torte Sacher, cappuccini, gianduia e cioccolatini assortiti. Sfumature marroni che, ben calibrate, diventano ispirazione per una manicure raffinata e irresistibile. Guida al trend, con i consigli how to e le ispirazioni dell’esperta. Manicure giapponese, il nuovo trattamento green per unghie sobrie e naturali X È tendenza manicure color cioccolato. Per regalare alle unghie un look sofisticato e sensuale, si deve puntare sul marrone più goloso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

