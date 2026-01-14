Sinedades invitano Magalí Datzira & Manu Estrach
Sinedades presenta la prima data della rassegna di concerti di Music Pool al Brillante - Nuovo Teatro Lippi, in collaborazione con Arci Firenze e La Chute. Sul palco, il duo fiorentino Sundaes invita Magalí Datzira e Manu Estrach per una serata dedicata alla musica dal vivo. Un’occasione per ascoltare artisti locali e scoprire nuove sonorità in un contesto culturale e condiviso.
Prima data per la rassegna di concerti di Music Pool presso il Brillante - Nuovo Teatro Lippi, in collaborazione con Arci Firenze e La Chute: il duo fiorentino Sundaes invitano Magalì Datzira & Manu Estrach.
