Sinedades invitano Magalí Datzira & Manu Estrach

Sinedades presenta la prima data della rassegna di concerti di Music Pool al Brillante - Nuovo Teatro Lippi, in collaborazione con Arci Firenze e La Chute. Sul palco, il duo fiorentino Sundaes invita Magalí Datzira e Manu Estrach per una serata dedicata alla musica dal vivo. Un’occasione per ascoltare artisti locali e scoprire nuove sonorità in un contesto culturale e condiviso.

