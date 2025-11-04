G&J madre e figlia | esce Live & Learn un debutto tra R&B e soul

Debutta “Live & Learn”, primo singolo del duo madre-figlia G&J, formato da Joanna Paolinelli e la tredicenne Grace. Il brano, arrangiato e mixato da Pedro Lopez, esce per Manon Srl con edizioni Manon Srl, Jois, FMC Publishing e Keep Hold Srl, ed è già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Un debutto condiviso È un’avventura che . L'articolo G&J, madre e figlia: esce Live & Learn, un debutto tra R&B e soul è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - G&J, madre e figlia: esce Live & Learn, un debutto tra R&B e soul

News recenti che potrebbero piacerti

"La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo, mia madre Diane Ladd, è morta questa mattina con me al suo fianco, nella sua casa a Ojai, in California. È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebb - facebook.com Vai su Facebook

Una madre palestinese:" Mia figlia è ricoverata al Meyer, vorrei raggiungerla" - Una madre palestinese:" Mia figlia è ricoverata al Meyer, vorrei raggiungerla" Scattata da Gaza city dove ha perso due figli cerca di raggiungere l’Italia. Si legge su rainews.it

Roma, madre salva figlia che tenta il suicidio: l'ha tenuta per i piedi mentre penzolava dalla finestra - Una madre ha salvato la figlia di 21 anni che stava per gettarsi dalla finestra, bloccandola per i piedi e resistendo così per diversi minuti. ilmessaggero.it scrive

I vigili salvano madre e figlia di 10 mesi intrappolate dall'acqua sul tetto dell'auto - E' stato uno degli interventi più emozionanti tra quelli effettuati lunedì dai Vigili del Fuoco nella Brianza colpita dal maltempo e dall'esondazione del Seveso. Segnala rainews.it