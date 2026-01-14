Silb Confcommercio Toscana | Feste e sicurezza attenzione agli eventi improvvisati

Il recente incidente di Crans-Montana ha sottolineato l’importanza della sicurezza negli eventi pubblici. Silb Confcommercio Toscana, rappresentante dei locali da ballo, nel suo primo consiglio direttivo del 2026 ha ribadito l’attenzione necessaria per garantire feste sicure e controllate, con particolare riguardo agli eventi improvvisati. La tutela dei partecipanti rimane una priorità per tutelare il settore e prevenire rischi.

Firenze, 14 gennaio 2026 - La tragedia di Crans-Montana, che ha riportato drammaticamente alla ribalta il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento, è stata al centro del primo consiglio direttivo del 2026 di Silb Confcommercio Toscana, l'associazione che rappresenta i locali da ballo. "Il tempo del cordoglio deve tradursi in responsabilità, per le istituzioni e per gli imprenditori - sottolinea in una nota il presidente regionale della categoria Riccardo Tarantoli -. Nei locali da ballo italiani regolarmente autorizzati, dove le norme sono severe e rigorosamente rispettate, episodi del genere non potrebbero verificarsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Silb Confcommercio Toscana: “Feste e sicurezza, attenzione agli eventi improvvisati” Leggi anche: Silb-Confcommercio: la tragedia di Crans Montana riapre il tema sicurezza, servono regole e controlli veri Leggi anche: Halloween 2025: eventi e feste a Firenze e in Toscana nella notte più paurosa dell’anno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Locali e sicurezza, appello di Silb Confcommercio dopo la tragedia di Crans-Montana: 'Chiediamo più controlli'; Dopo Crans Montana: quali rischi in discoteca? “In Italia norme severissime. C’è il problema abusivismo. E serve sensibilizzare i ragazzi”. Silb Confcommercio Toscana, feste e sicurezza, attenzione agli eventi improvvisati - Montana, che ha riportato drammaticamente alla ribalta il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento, è stata al centro del primo consiglio direttivo del 2026 di Silb Conf ... ansa.it

"Mai una tragedia come Crans Montana in Toscana". L'appello di Silb: "Vigilanza, verifiche e sanzioni certe contro l'abusivismo" - I locali da ballo professionali in regione sono circa 150 e nel loro insieme danno lavoro a oltre 16mila persone. corrierediarezzo.it

#Jesolo – Stop a candeline e fiamme libere nei locali “Niente più candeline o fiamme libere nei nostri locali”. È la decisione condivisa da tutti gli imprenditori della notte annunciata da Silb-Fipe Confcommercio del Veneziano per voce del presidente Franco Po facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.