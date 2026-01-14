Angelo Napolitano Store ha chiuso | la Finanza sequestra tutta l'azienda del tiktoker degli elettrodomestici

Angelo Napolitano Store, noto per la presenza sui social come tiktoker degli elettrodomestici, è stato ufficialmente chiuso dalla Guardia di Finanza. Nonostante il sequestro preventivo di settembre, l’azienda avrebbe proseguito con pratiche fraudolente relative all’IVA. La procedura ha portato al sequestro di tutta l’attività, evidenziando un’ulteriore fase delle indagini in corso.

