Sicuri in montagna 2026 | ciaspolata didattica a Gambarie
Appuntamento domenica 18 gennaio alle ore 9 a Gambarie con l'evento "Sicuri in montagna 2026".Giornata utile per imparare a conoscere i rischi della montagna in inverno, approfondire le buone pratiche di prevenzione e capire come comportarsi in caso di emergenza, grazie all’esperienza dei tecnici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il 18 gennaio torna “Sicuri in montagna”: attenzione all’uso di app e intelligenza artificiale - Si terrà in 12 regioni italiane l’appuntamento con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e il CAI dedicato alla prevenzione dei pericoli della montagna d’inverno ... montagna.tv
Cnsas Lombardo – Sicuri in montagna d’inverno 2026, ecco in Lombardia dove - com) Milano, 12 dicembre 2026 – La giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale “SICURI in MONTAGNA d’inverno” è in programma per domeni ... mi-lorenteggio.com
Torna “Sicuri in Montagna d’Inverno”: prevenzione e formazione - Torna anche quest’anno la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti organizzata dal CAI e dal CNSAS ... laquilablog.it
“Sicuri in montagna d’inverno”: domenica 18 gennaio 2026 la giornata nazionale per la prevenzione degli incidenti facebook
