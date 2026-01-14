Si nasconde tra i cassonetti e ruba la borsetta di una mamma il figlio della vittima 14 anni rincorre il rapinatore a Mappano

A Mappano, il 12 gennaio 2026, un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Venaria Reale e Leini con l’accusa di aver rapinato la borsetta di una madre, attraverso un furto compiuto tra i cassonetti. Un ragazzo di 14 anni, figlio della vittima, ha assistito e rincorso il rapinatore. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura dell’autore, garantendo maggiore sicurezza nella zona.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.