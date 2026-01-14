Si nasconde tra i cassonetti e ruba la borsetta di una mamma il figlio della vittima 14 anni rincorre il rapinatore a Mappano
A Mappano, il 12 gennaio 2026, un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Venaria Reale e Leini con l’accusa di aver rapinato la borsetta di una madre, attraverso un furto compiuto tra i cassonetti. Un ragazzo di 14 anni, figlio della vittima, ha assistito e rincorso il rapinatore. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura dell’autore, garantendo maggiore sicurezza nella zona.
A Mappano, i carabinieri di Venaria Reale e Leini hanno arrestato un 27enne per una rapina commessa il 12 gennaio 2026. Erano le 20,30 quando, nell’area esterna di un centro commerciale, ha sottratto una borsetta a una donna, davanti al figlio 14enne. Tutta la scena è stata ripresa dalle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
