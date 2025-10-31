Si offre di aiutare una donna nelle pulizie in casa e la violenta | il figlio della vittima lancia l'allarme

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 25 anni è indagato per aver violentato una donna di 50 anni dopo che si era offerto di aiutarla con le pulizie di casa: la tragedia in un'abitazione a Marsala, in provincia di Trapani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

