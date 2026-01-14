Shirin Abbasiasbagh | Abbiamo smesso di avere paura | siamo pronti a pagare con la vita pur di abbattere questo regime

In Iran, la crescente rivolta mette in discussione il regime, con cittadini disposti a rischiare tutto per la libertà. La scienziata Shirin Abbasiasbagh, da vent’anni in Italia, denuncia l’illusione dei «riformisti» e invita l’Occidente a riconoscere la realtà di un popolo che ha smesso di temere e lotta per il cambiamento. Un’analisi sulla situazione politica e sociale di un paese in fermento.

