Shirin Abbasiasbagh | Abbiamo smesso di avere paura | siamo pronti a pagare con la vita pur di abbattere questo regime
In Iran, la crescente rivolta mette in discussione il regime, con cittadini disposti a rischiare tutto per la libertà. La scienziata Shirin Abbasiasbagh, da vent’anni in Italia, denuncia l’illusione dei «riformisti» e invita l’Occidente a riconoscere la realtà di un popolo che ha smesso di temere e lotta per il cambiamento. Un’analisi sulla situazione politica e sociale di un paese in fermento.
Mentre l’Iran viene isolato per essere messo a tacere, la rivolta cresce e si allarga. La scienziata iraniana Shirin Abbasiasbagh, da vent’anni in Italia, vuole smaschera l’illusione dei «riformisti», raccontando un Paese che ha perso la paura e chiama l’Occidente alle sue responsabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Shirin Abbasiasbagh: «Abbiamo smesso di avere paura: siamo pronti a pagare con la vita pur di abbattere questo regime.
