Il Liverpool non sa più vincere nemmeno contro il Leeds con due gol di vantaggio è finita 3-3

Continua l’annus horribilis del Liverpool, che si è fatto riacciuffare dal Leeds al 96esimo. Il match, finito con un pirotecnico 3 a 3, condanna gli Scouse a un triste ottavo posto. Dei fu campioni d’Inghilterra, rimangono solo i 500 milioni spesi inutilmente. Da segnalare la terza panchina di fila per Salah. Nelle ultime dieci partite hanno vinto appena due volte: due vittorie, due pareggi, sei sconfitte. Ne parla il Guardian. Leeds-Liverpool 3-3: l’analisi del Guardian. Ecco cosa si legge sul Guardian: La scorsa stagione, il Liverpool ha mostrato una serie di prestazioni freddamente efficienti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Liverpool non sa più vincere, nemmeno contro il Leeds con due gol di vantaggio (è finita 3-3)

