Serie A anticipi e posticipi | Napoli due volte al sabato Fiorentina al Maradona

La Lega Serie A ha annunciato il calendario degli anticipi e posticipi delle prossime due giornate, la 24ª e la 25ª. Tra le variazioni, il Napoli giocherà due volte al sabato, mentre la Fiorentina disputerà le proprie partite al Maradona. Queste modifiche permettono una migliore organizzazione delle prossime settimane, offrendo agli appassionati una panoramica chiara degli impegni delle squadre.

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 24ª e 25ª giornata di campionato, delineando il calendario delle prossime settimane. Un programma che riguarda da vicino anche il Napoli, chiamato a un doppio impegno ravvicinato in giorni e orari strategici. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 31 gennaio al Maradona contro la Fiorentina, con calcio d'inizio alle 18:00, per poi tornare protagonisti sabato 6 febbraio in trasferta, sul campo del Genoa, ancora alle 18:00. Due sfide chiave nella corsa europea e nella gestione di un calendario sempre più fitto.

