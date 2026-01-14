Anticipi e posticipi il Napoli in campo due volte di sabato tra fine gennaio e inizio febbraio

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prossime giornate di campionato. Il Napoli giocherà due volte consecutive di sabato pomeriggio, tra fine gennaio e inizio febbraio, durante la 23ª e la 24ª giornata. Di seguito i dettagli degli impegni in programma per la squadra partenopea in questo periodo.

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della 23esima e della 24esima giornata di campionato.Questi, nel dettaglio, gli impegni che riguardano il Napoli, che scenderà in campo per due volte di fila di sabato pomeriggio a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio:23a giornata.

