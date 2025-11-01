La cerimonia in piazza Oltre 800 volontari giurano per l’esercito C’è anche il ministro

Il ministro della difesa Guido Crosetto è tornato ad Ascoli. Ha presieduto il giuramento solenne dei volontari in ferma iniziale del secondo Blocco 2025 del Reggimento Piceno. L’evento si è svolto ieri mattina in piazza del Popolo. Oltre 800 i soldati, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica e all’Esercito. Presente anche il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Luciano Portolano. "Siamo onorati di ospitare in città il ministro Crosetto – le parole del sindaco Marco Fioravanti –. La sua presenza dà ulteriore lustro a una giornata dal forte significato istituzionale e civile, rafforzando il profondo legame esistente tra Ascoli, le forze armate e, in particolar modo, il 235esimo Addestramento Volontari Piceno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

