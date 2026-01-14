Domenica sera ad Ancona, in via Petrarca, sono stati avvistati due giovani lupi in dispersione. Si tratta di esemplari ancora adolescenti, che si sono allontanati dal branco. In caso di incontri, si consiglia di mantenere la calma, alzare le braccia e, se possibile, prendere il cane in braccio per evitare eventuali rischi.

I due lupi avvistati domenica sera nella zona di via Petrarca, ad Ancona, "sono giovanissimi e in dispersione". Cioè, attraversano "il territorio per andare a cercare un luogo dove fermarsi e che quindi sia libero da altri esemplari". Ciro Manente è uno dei ricercatori – tra i più quotati a livello nazionale – che da anni dedica approfondimenti e studi ai comportamenti e alle abitudini di questi straordinari selvatici. Ed è, tra l’altro, quel presidente di Popoli&Lupi, che sta relazionando ai convegni promossi dal Parco del Conero in tutta la provincia per far conoscere (seriamente) il lupo. Obiettivo: evitare facili allarmismi, informare correttamente e spiegare, alle persone, quali norme osservare nel caso di incontri ravvicinati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Se li vedete alzate le braccia. Il cane va preso in braccio"

