Scuola e accorpamenti | Tagliaferri nominato commissario per la Toscana

Il Consiglio dei Ministri ha nominato Tagliaferri come commissario per la Toscana, nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027. La decisione riguarda anche le regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria, e si inserisce nel quadro delle misure di accorpamento e ristrutturazione delle scuole. Questa scelta mira a garantire un'organizzazione più efficiente del sistema scolastico regionale.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri il commissariamento in relazione ai piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 20262027 nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. Parallelamente, è stata deliberata la nomina dei rispettivi commissari ad acta incaricati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Scuola, la Toscana ricorre al Presidente della Repubblica contro gli accorpamenti Leggi anche: La Toscana sospende tutti gli accorpamenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Scuola, Toscana commissariata. Scuola, Roma commissaria la Toscana sugli accorpamenti: scontro con Giani e Funaro - Il governo nomina un commissario per imporre 16 fusioni di istituti previste dal Pnrr, compreso il caso Michelangiolo-Galileo a Firenze. controradio.it

Accorpamenti delle scuole, Roma tira dritto e commissaria (anche) la Toscana - La Regione aveva sospeso il piano di dimensionamento che ora sarà applicato. corrierefiorentino.corriere.it

Tagliaferri ’monarca’ della scuola. Provveditore anche ad Arezzo: "Un incarico transitorio ma pieno" - Dopo il vertice della direzione regionale assume anche quello di tutti gli istituti da qui a Siena "I precedenti mandati erano provvisori, ecco come guiderò la macchina in attesa del concorso". msn.com

ACCORPAMENTI SCOLASTICI, IL GOVERNO COMMISSARIA LA TOSCANA. SARA FUNARO: "GRAVE TAGLIARE LA SCUOLA". I dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook

Scuola, Regione commissariata Valditara impone gli accorpamenti. “Così istituti da 2mila alunni” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.