È disponibile il trailer italiano di Scream 7, che vede il ritorno di Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell. In questa nuova avventura, Sidney si trova nuovamente coinvolta in un episodio di minaccia e suspense, questa volta per proteggere sua figlia. La pellicola promette di approfondire i temi della paura e della sopravvivenza, mantenendo fede allo stile della serie.

Il trailer italiano di Scream 7 è online e riporta Sidney Prescott (Neve Campbell) al centro dell’orrore che pensava di aver lasciato per sempre alle spalle. Dopo anni di pace, un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney ha ricostruito la sua vita. Stavolta, però, la minaccia è personale e devastante: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Il teaser alterna momenti di tensione familiare, flashback inquietanti e inseguimenti classici del franchise, con Sidney costretta a riaprire le ferite del passato per proteggere ciò che ama di più. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Scream 7 | Trailer Italiano – Sidney Prescott torna per salvare sua figlia

