Scream 7 | nel trailer del nuovo film Sydney Prescott e la resa dei conti con Ghostface
Il nuovo capitolo della saga horror vedrà anche il ritorno di alcuni personaggi che fino a questo momento credevamo fossero morti per sempre nei film precedenti. Centrale sarà di nuovo la Sidney di Neve Campbell L'avevamo anticipato stamattina e alla fine è arrivato. Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Scream 7, nuovo e atteso capitolo della saga slasher di successo che riporta al centro il personaggio di Neve Campbell. Dopo essere stata assente nel precedente capitolo, stavolta la storia ruota maggiormente attorno ai personaggi storici della saga horror, con Sydney Prescott costretta suo malgrado all'ennesima resa dei conti con il nuovo Ghostface. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
