Mikaela Shiffrin si impone anche a Flachau, ottenendo la sua 107ª vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa americana conferma la sua leadership, dimostrando grande tecnica e costanza nello slalom notturno. Un risultato che sottolinea la sua importanza nello sci internazionale, mantenendo alta l’attenzione sulla competizione e sui progressi di questa disciplina.

Ancora una volta, semplicemente inarrivabile. Mikaela Shiffrin continua a riscrivere la storia dello sci alpino femminile e conquista anche lo slalom notturno di Flachau, imponendosi con una prestazione di assoluto controllo e classe. Per la fuoriclasse statunitense si tratta della vittoria numero 107 in Coppa del Mondo, un dato che la rende sempre più imprendibile nella leggenda di questo sport. La gara austriaca, tra le più suggestive e attese del calendario, si è trasformata nell’ennesimo palcoscenico ideale per esaltare la superiorità tecnica e mentale della campionessa americana, capace di gestire pressione, ritmo e tracciato con una sicurezza disarmante. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Sci alpino femminile, Shiffrin domina anche a Flachau: 107ª vittoria in Coppa del Mondo

