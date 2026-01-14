Il convegno promosso dal presidente della Commissione Sanità e Lavoro al Senato, Francesco Zaffini, ha riunito importanti figure istituzionali tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci. L’iniziativa ha l’obiettivo di discutere strategie per modernizzare il Servizio Sanitario Nazionale, puntando a garantire un sistema più efficiente e sostenibile, al servizio della salute dei cittadini e in linea con le migliori pratiche internazionali.

“ La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme: questo il titolo del convegno promosso dal presidente della Commissione Sanità e Lavoro al Senato, Francesco Zaffini a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. E il responsabile della Sanità del governo Meloni ha rivendicato il lavoro di questi anni lanciando lo sguardo al futuro: “Il Servizio sanitario nazionale è un orgoglio del Paese ed è invidiato nel mondo, ma dopo 47 anni va reso più moderno e più vicino ai bisogni dei cittadini”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schillaci: Rendiamo più moderno il servizio sanitario nazionale che il mondo ci invidia

Leggi anche: Il ministro Schillaci: "Vogliamo dare un servizio più moderno ed efficiente"

Leggi anche: A Chieti l'incontro "Salviamo il servizio sanitario nazionale"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Schillaci: “Più moderna e coerente con Pnrr grazie a Ddl delega di riforma Ssn” - "Oggi è stato approvato con procedure d'urgenza il disegno di legge di delega al Governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ... quotidianosanita.it

Cdm approva Ddl Riforma Sanità, Schillaci: Puntiamo a Servizio più efficiente e moderno - “Con questo provvedimento vogliamo rendere il servizio sanitario nazionale più capace di rispondere ai fabbisogni assistenziali dei cittadini. ilgiornale.it