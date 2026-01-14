Scatto danese | Più militari in Groenlandia

La crescente presenza militare in Groenlandia evidenzia l'importanza strategica dell'Artico nel contesto internazionale. In breve tempo, diverse nazioni, tra cui Stati Uniti, Danimarca, Russia e Francia, hanno avviato iniziative diplomatiche e rafforzato le proprie posizioni nella regione. Questi sviluppi sottolineano come la zona stia assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche geopolitiche globali.

La Groenlandia diventa uno dei nuovi fronti sensibili della competizione geopolitica nell'Artico. Nel giro di poche ore si sono susseguite prese di posizione e iniziative diplomatiche che coinvolgono Stati Uniti, Danimarca, Unione Europea, Russia e Francia. Copenaghen ha annunciato il rafforzamento della propria presenza militare sull'isola, mentre a Washington è in programma un incontro ad alto livello sul futuro del territorio autonomo. Sullo sfondo, le accuse russe all'Ue e l'ingresso di un consolato francese che segna l'ingresso di Parigi nella partita groenlandese.

