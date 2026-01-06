Danimarca | più militari in Groenlandia

Il ministro della Difesa danese, Lund Poulsen, ha comunicato l’intenzione di aumentare la presenza militare in Groenlandia. L’obiettivo è rafforzare la presenza nazionale e ampliare le attività della NATO nella regione, attraverso un incremento delle esercitazioni e delle risorse dedicate. Questa decisione riflette l’importanza strategica della Groenlandia nel contesto geopolitico dell’Artico e delle dinamiche di sicurezza internazionale.

19.00 Il ministro della Difesa danese Lund Poulsen ha annunciato l'intenzione del suo paese di "rafforzare la presenza militare in Groenlandia, ma avremo anche una presenza Nato più ampia, con più esercitazioni".Lo riferisce l'agenzia nazionale Ritzau. Il ministro ha poi precisato che la Danimarca,e anche la Groenlandia,sono membri della Nato con gli Usa."Vorrei sottolineare che la Groenlandia fa parte del commonwealth danese.Non mi risulta che qualcuno a livello internazionale lo metta in dicussione".

