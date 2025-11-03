Nardò brinda sotto le stelle | arriva Calici di Stelle…aspettando San Martino
NARDO' - Un appuntamento da non perdere attende i neretini e i visitatori per venerdì 8 novembre, a partire dalle 19:30, con “Calici di Stelle.aspettando San Martino”.Il suggestivo Corso Garibaldi a Nardò si trasformerà in un vivace salotto all’aperto, pronto ad accogliere tutti con stand. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
