In un contesto di salari contenuti e tassazione elevata, molti giovani e professionisti scelgono di trasferirsi all’estero, contribuendo alla fuga di cervelli e capitale umano. Questa tendenza interessa anche la Liguria, dove un numero crescente di residenti lascia la regione per cercare opportunità migliori. È importante riflettere su come migliorare le condizioni locali, puntando sulla qualità e lo sviluppo sostenibile per trattenere e attrarre talenti.

Fuga di cervelli, energie e capitale umano. Aumentano i liguri, e gli spezzini non fanno eccezione, residenti all’estero. Il fenomeno è fotografato dai numeri degli iscritti all’Aire: nel 2021 erano 157mila i liguri radicati in altri Paesi, mentre al 1° gennaio 2025 hanno raggiunto quota 184mila. Nella provincia della Spezia, la grande emigrazione è una realtà: si è passati da 18.103 expat a 20.573. Anche nelle altre tre province (Genova, Savona e Imperia) si è registrata un’impennata negli ultimi anni. E’ interessante notare come anche il comune della Spezia ne stia risentendo: a dicembre del 2021 erano 5520 gli spezzini residenti all’estero, di cui 2135 rientravano nella fascia d’età dai 18 ai 45 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salari bassi e tasse alte. Così diventiamo esterofili: "Bisogna cambiare rotta e puntare sulla qualità"

