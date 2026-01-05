Antonella Clerici sulla tragedia di Crans-Montana | Così diventiamo delle bestie

Antonella Clerici commenta la tragedia di Crans-Montana con parole semplici e sincere, evidenziando l’importanza di mantenere il senso di umanità in momenti difficili. La sua riflessione invita alla riflessione e al rispetto, sottolineando come, di fronte a eventi drammatici, sia fondamentale conservare la propria umanità e sensibilità. Un messaggio di sobria consapevolezza che invita alla riflessione collettiva.

Di fronte alla tragedia di Crans-Montana, Antonella Clerici sceglie parole nette, misurate ma profondamente umane. Durante l'apertura di È sempre Mezzogiorno, la conduttrice ha voluto commentare quanto accaduto in Svizzera, lanciando un appello chiaro contro il clima di giudizio che si è diffuso sui social e nel dibattito pubblico. Il commento di Antonella Clerici in diretta. Nel corso della trasmissione in onda su Rai 1, Clerici ha dedicato i primi minuti del programma a una riflessione sull'incendio avvenuto la notte di Capodanno nei pressi del locale Le Constellation, tragedia che ha causato oltre 47 vittime e più di 100 feriti, molti dei quali giovani.

Antonella Clerici ricorda le vittime di Crans-Montana - Montana nel locale “Le Constellation” ha veramente toccato tutti, anche se non mancano le polemiche a riguardo per diverse ragioni. novella2000.it

Antonella Clerici esplode a Crans-Montana: attacco durissimo a chi giudica i ragazzi senza empatia - Reazione di clerici alla tragediaAntonella Clerici, in apertura di “È sempre mezzogiorno” su Rai Uno, ha commentato la tragedia di Capodanno a Crans- assodigitale.it

Antonella Clerici: “L’unica cosa che dobbiamo fare davanti a queste cose è pregare, per chi crede, e stare vicino ai genitori. Non giudicare, non parlare, perché è schifosa questa cosa qui. Gente che non ha nessun tipo di empatia” #ÈSempreMezzogiorno #Cr x.com

