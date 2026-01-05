Numeri da salvezza | il Parma crede nel progetto Cuesta

Da parmatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma si affida ai numeri per confermare il proprio percorso. I dati raccolti finora indicano che la strategia adottata sta portando alla possibilità di raggiungere la salvezza con anticipo, permettendo alla squadra di concentrarsi sulla crescita dei giovani talenti e di lavorare senza eccessive pressioni. Un approccio che mira a consolidare la posizione in classifica e a favorire uno sviluppo sostenibile nel progetto sportivo.

I numeri danno ragione al Parma e rafforzano l’idea del Club che la strada sia quella giusta per poter raggiungere l’obiettivo prefissato: salvezza con qualche giornata d’anticipo rispetto allo scorso anno per poi far crescere i calciatori con potenziale (e l’allenatore) liberi dalla pressione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

numeri da salvezza il parma crede nel progetto cuesta

© Parmatoday.it - Numeri da salvezza: il Parma crede nel progetto Cuesta

Leggi anche: Pisa-Parma, tra Gilardino e Cuesta in palio punti salvezza decisivi: il pronostico

Leggi anche: Parma 2025, un anno di alti e bassi: tra numeri, gol e la sfida salvezza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

numeri salvezza parma credeNumeri da salvezza: il Parma crede nel progetto Cuesta - Classifica, punti negli scontri diretti e solidità difensiva premiano i crociati: obiettivo alla portata, poi meno pressione per valorizzare giovani e allenatore ... parmatoday.it

numeri salvezza parma credeParma 2025, un anno di alti e bassi: tra numeri, gol e la sfida salvezza - Il 2025 del Parma somiglia a una partita combattuta fino all’ultimo minuto: tra momenti di difficoltà e lampi di speranza, la squadra crociata ha saputo farsi valere e conquistare il proprio spazio tr ... parmatoday.it

numeri salvezza parma credeLa svolta salvezza del Parma di Cuesta: 3 vittorie in 34 giorni - La vittoria contro la Fiorentina ha chiuso un mese in cui il Parma potrebbe aver dato un’accelerata importante nella corsa salvezza: 3 vittorie (sulle 4 totali in campionato) sono arrivate negli ultim ... sportparma.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.