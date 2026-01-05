Numeri da salvezza | il Parma crede nel progetto Cuesta

Il Parma si affida ai numeri per confermare il proprio percorso. I dati raccolti finora indicano che la strategia adottata sta portando alla possibilità di raggiungere la salvezza con anticipo, permettendo alla squadra di concentrarsi sulla crescita dei giovani talenti e di lavorare senza eccessive pressioni. Un approccio che mira a consolidare la posizione in classifica e a favorire uno sviluppo sostenibile nel progetto sportivo.

