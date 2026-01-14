Holger Rune sta attraversando un momento difficile a causa di un infortunio al tendine d’Achille che ha interrotto la sua stagione 2025. Dopo aver confessato che inizialmente a Jannik Sinner non piaceva affrontarlo, ora la situazione si è invertita. Il giovane tennista danese si impegna con determinazione nel percorso di recupero, cercando di tornare al più presto in campo.

Non è un periodo semplice per Holger Rune. Infortunatosi seriamente al tendine d’Achille sul finire della stagione 2025, il talentuoso tennista danese sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile. Una lesione che però richiede non poca pazienza, aspetto con cui Rune deve fare i conti. In un momento in cui si trova nelle vesti poco gradite di spettatore, il classe 2003 è stato ospite del podcast di Andy Roddick e ha avuto modo di rivelare particolari interessanti sul rapporto con Jannik Sinner. “ Qualche anno fa avevo la sensazione che a lui non piacesse affrontarmi, mentre a me piaceva sfidarlo: adesso invece non amo sfidarlo neanche io! “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rune confessa: “Prima a Sinner non piaceva affrontarmi, ora non piace a me”

Leggi anche: “Un dolore che non passa”. Mara Venier si confessa come mai prima d’ora: il dramma segreto

Leggi anche: “Uso le app di incontri. Un danese mi piaceva, ma ero ‘sottona’. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”: lo rivela Arisa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rune confessa: “Prima a Sinner non piaceva affrontarmi, ora non piace a me” - Infortunatosi seriamente al tendine d’Achille sul finire della stagione 2025, il talentuoso tennista danese sta cercando di recuperare nel più breve tempo ... oasport.it

Sinner, la rivelazione di Rune: “Ecco cosa è successo negli ultimi due anni”. Tien, sospiro di sollievo: “Evito Jannik” - Sinner, la rivelazione di Rune: “Ecco cosa è successo negli ultimi due anni”. sport.virgilio.it