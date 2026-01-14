Rrahmani recrimina per il gol annullato | messaggio netto agli arbitri

Nel match tra Napoli e Parma, il risultato di 0-0 è stato influenzato da un gol annullato a McTominay per un presunto fuorigioco molto sottile. Rrahmani ha espresso la sua insoddisfazione, evidenziando le difficoltà legate alle decisioni arbitrali. La partita mette in luce come le valutazioni degli arbitri possano incidere sull’esito delle gare e sulla percezione dei risultati.

Il Napoli pareggia per 0-0 contro il Parma anche per colpa di una rete annullata a McTominay per un fuorigioco davvero millemtrico, quasi invisibile. Si è espresso anche su questo Amir Rrahmani, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara, chiedendo uniformità di giudizio in situazione simili. Rrahmani punge: "Le regole devono essere uguali per tutti". Queste le sue parole riguardo all'episodio: Sì, tutti abbiamo visto il gol annullato. Rispettiamo le regole, ma devono essere uguali per tutti. Vedremo se lo saranno in futuro". Il difensore si augura, quindi, che tutti i fuorigiochi di questo tipo siano davvero fischiati, vista la differenza millimetrica che ha portato l'arbitro a questa scelta.

