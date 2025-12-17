Roma al via il tavolo per valorizzare il Parco dell’Appia Antica

È iniziato il Tavolo permanente sull’Appia Antica, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del celebre parco romano. L’obiettivo è promuovere la tutela e lo sviluppo di questo patrimonio unico, integrando aspetti storici, archeologici e ambientali. L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per preservare e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi di Roma.

Roma, 17 dicembre 2025 – Al via i lavori del Tavolo permanente sull'Appia Antica, nato per la valorizzazione di questo straordinario patrimonio naturale, storico e archeologico. Il gruppo di lavoro raccoglie e coordina tutti gli enti coinvolti nella gestione "per unire in un'unica visione i progetti in corso o da mettere in campo relativamente al tratto urbano dell'Appia, con un duplice obiettivo: proteggere il valore naturalistico e archeologico del Parco e renderlo uno spazio capace di parlare alla città contemporanea ". È quanto ha spiegato Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, in occasione dell'istituzione del Tavolo, convocato dal Dipartimento Tutela Ambientale, a cui si aggiungono l'ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, la Direzione del Parco Archeologico dell'Appia Antica, la Direzione Regionale del Parco Regionale dell'Appia Antica, la Sovrintendenza Capitolina, Città Metropolitana di Roma, il Dipartimento Programmazione Urbanistica, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative e il Comando di Polizia Locale VII e VIII gruppo di Roma Capitale.

