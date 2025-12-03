La Roma aspetta i veri Dybala e Bailey | Gasperini vuole la svolta in attacco

La Roma continua a convivere con una delle sue criticità più pesanti: l’assenza di continuità da parte dei giocatori più talentuosi del reparto offensivo. È un tema che Gian Piero Gasperini ha ribadito con chiarezza: “ Dobbiamo recuperare al meglio Dybala e Bailey, sono importanti e non possono essere questi “. Un messaggio diretto, che fotografa alla perfezione il momento dei due calciatori. Dybala, frenato da una febbre che lo ha costretto a saltare la seduta di ripresa, tornerà in gruppo tra oggi e domani. I primi sintomi erano comparsi già dopo la gara con il Napoli, e lo staff medico non vuole forzare i tempi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma aspetta i veri Dybala e Bailey: Gasperini vuole la svolta in attacco

