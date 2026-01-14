Robot umanoide in grado di parlare come un essere umano grazie all’IA | l’insegnamento tra le possibili applicazioni
Un robot umanoide capace di parlare e esprimersi come un essere umano grazie all’intelligenza artificiale rappresenta una delle innovazioni più interessanti nel campo della robotica. Sviluppato da un team di ricerca della Columbia University, questa tecnologia apre nuove possibilità in ambiti come l’assistenza, l’educazione e la comunicazione, offrendo strumenti avanzati per migliorare l’interazione tra uomo e macchina.
Un robot umanoide, progettato per interpretare e replicare le espressioni del volto umano in tempo reale, è stato realizzato da un gruppo di ricerca della Columbia University. Si chiama Emo, ha una pelle in silicone flessibile e un volto mosso da 26 motori. Non aspetta che l’interlocutore finisca di parlare o sorridere: osserva i segnali che precedono un’espressione e agisce in anticipo, regolando il proprio volto per reagire in simultanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Come l’IA trasformerà il lavoro degli insegnanti: entro il 2035 cambia il 60% delle competenze nella scuola. Tra piattaforme digitali, co-progettazione con chatbot e qualità dell’insegnamento umano
Leggi anche: Il robot umanoide domestico è in vendita: Neo di 1X costa 20.000 dollari, ma per ora deve essere teleoperato
