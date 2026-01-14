Robot umanoide in grado di parlare come un essere umano grazie all’IA | l’insegnamento tra le possibili applicazioni

Un robot umanoide capace di parlare e esprimersi come un essere umano grazie all’intelligenza artificiale rappresenta una delle innovazioni più interessanti nel campo della robotica. Sviluppato da un team di ricerca della Columbia University, questa tecnologia apre nuove possibilità in ambiti come l’assistenza, l’educazione e la comunicazione, offrendo strumenti avanzati per migliorare l’interazione tra uomo e macchina.

Un robot umanoide, progettato per interpretare e replicare le espressioni del volto umano in tempo reale, è stato realizzato da un gruppo di ricerca della Columbia University. Si chiama Emo, ha una pelle in silicone flessibile e un volto mosso da 26 motori. Non aspetta che l’interlocutore finisca di parlare o sorridere: osserva i segnali che precedono un’espressione e agisce in anticipo, regolando il proprio volto per reagire in simultanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

