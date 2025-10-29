Il robot umanoide domestico è in vendita | Neo di 1X costa 20.000 dollari ma per ora deve essere teleoperato
Il robot di 1X è autonomo, ma per le faccende di casa ha bisogno di un operatore che lo controlli da remoto. Fa parte del contratto e serve ad addestrare Neo, però significa che una persona guarderà dentro casa tua. 🔗 Leggi su Dday.it
