Riprese proibite alla Camera | polemiche sul deputato M5s

Recenti polemiche hanno sollevato discussioni sulla possibilità di riprese alla Camera, coinvolgendo anche il deputato del M5S. Nel frattempo, l’interesse per gli occhiali con intelligenza artificiale cresce costantemente, come evidenziato dall’aumento delle vendite dei Ray-Ban Meta. Questa tendenza riflette l’interesse dei consumatori verso dispositivi innovativi, in un contesto di dibattiti sulla privacy e i limiti dell’utilizzo tecnologico in ambito pubblico.

La domanda per gli occhiali con intelligenza artificiale sale senza sosta, come testimoniato dall’ottimo andamento delle vendite dei Ray-Ban Meta. Accessori in grado di svolgere qualsivoglia funzione, basti pensare alle riprese realizzate con le micro-camere incorporate. Ma ci sono luoghi in cui fare foto e video è vietato, come la Camera dei Deputati. E qualcuno all’interno del M5s sembrerebbe non esserne a conoscenza. Sì, perché sui social è diventata virale la trovata del deputato Dario Carotenuto di indossare un paio di occhiali smart per riprendere all’interno dell’Aula. In particolare, il pentastellato avrebbe ripreso il suo leader Giuseppe Conte nel corso del suo intervento sul dossier Venezuela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

