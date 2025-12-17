Bufera sul M5S e Ascari | la rabbia di Mollicone per l' evento alla Camera Inaccettabile serve una stretta

Scoppia la polemica sul Movimento 5 Stelle e Stefania Ascari dopo un evento alla Camera che ha coinvolto figure legate a questioni di sicurezza e terrorismo. La vicenda suscita forti critiche e richieste di intervento, alimentando il caos politico e la rabbia di alcuni esponenti, tra cui Mollicone, che chiede una stretta più severa.

© Iltempo.it - Bufera sul M5S e Ascari: la rabbia di Mollicone per l'evento alla Camera. “Inaccettabile, serve una stretta” Scoppia il caos dopo lo scoop de Il Tempo: Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, che ieri ha pesato bene di tenere un evento alla Camera non solo per l'imam di Torino Shahin, bensì anche per Ahmad Salem, in carcere da sette mesi in Italia in regime di alta sicurezza, con le accuse di istigazione a delinquere e autoaddestramento con finalità di terrorismo e per Anan Yaeesh, arrestato nel 2024 con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo. Ma la frase che sta facendo discutere è stata pronunciata da uno dei relatori, ovvero l'avvocato di Anan Yaees e Ahmad Salem, Flavio Rossi Albertini, che, oltre a espressioni come «Repressione razzializzata» ed «effetto intimidatorio nei confronti della comunità intera», si è così espresso: «Anan partecipa a fenomeni di lotta armata, ma come dice la locandina di questo incontro parlare di Palestina non è reato. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Flotilla, Crosetto alla Camera: “Ferma condanna per attacco, azione inaccettabile” Leggi anche: Alla Camera l'evento "Scegliere di essere genitori" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Valditara perde la brocca e insulta l'opposizione Vergognatevi. Caos in Aula e repliche a raffica Camera, bufera M5S: la rabbia di Mollicone per l'evento di Ascari. “Inaccettabile, serve una stretta” - Scoppia il caos dopo lo scoop de Il Tempo: Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, che ieri ha pesato bene di tenere un evento alla Camera ... iltempo.it

