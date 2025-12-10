Parte il bando della Regione per enti pubblici associazioni e soggetti che organizzano grandi eventi

La Regione Abruzzo ha aperto un bando rivolto a enti pubblici, associazioni e soggetti culturali per finanziare grandi eventi. La scadenza è fissata alle 13 del 17 dicembre. L'iniziativa mira a sostenere iniziative culturali di rilievo, coinvolgendo diverse realtà del settore e promuovendo l'offerta culturale regionale.

Al via il bando della Regione Abruzzo, aperto fino alle 13 del 17 dicembre, dedicato alle associazioni culturali, gli enti pubblici e privati, le fondazioni, le università, gli istituti scolastici e altri soggetti giuridici operanti nell’ambito della cultura per organizzare grandi eventi al fine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Umbria aperto il bando nazionale per progetti giovanili RiGenerazioni | Contrastare le forme di disagio psicologico sociale ed educativo - Zazoom Social News

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News

Parte il bando della Regione per enti pubblici, associazioni e soggetti che organizzano grandi eventi - Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo aggiungendo che la data di scadenza del bando è fissata al 17 dicembre ... Secondo ilpescara.it

Regione, parte il bando «elettorale» per i contributi: in un mese 60 milioni di euro alla cultura - Anche l’avviso da 5 milioni della Film Commission è stato aperto a cavallo del voto Un bando «a ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Notevole adesione da parte dei Comuni siciliani al bando della Regione che prevede un contributo per favorire lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. L'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente ha pubblicato la graduatoria - facebook.com Vai su Facebook