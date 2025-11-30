Unicef | oltre 14.000 attacchi alle scuole in 20 anni 2 al giorno
Dal 2005 a oggi, oltre 14.000 attacchi contro edifici scolastici sono stati documentati dalle Nazioni Unite nelle aree di guerra. I dati corrispondono a una media di due attacchi al giorno, ogni giorno, per vent’anni. Una tendenza che non si è affievolita nel tempo: più della metà degli episodi registrati si concentra nell’ultimo decennio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Gaza, superate le 70mila vittime. Uccisi da drone israeliano due bambini palestinesi. Unicef: ancora oltre 9mila bimbi a rischio malnutrizione - Il Sole 24 ORE @sole24ore Vai su X
Elda Maria Gritti è una volontaria instancabile da oltre 30 anni. Dall’Unicef ad Ascovova passando per l’associazione genitori. Ascolta la sua esperienza su www.radiomateria.it alle 16,30 - facebook.com Vai su Facebook
Unicef, 14mila attacchi alle scuole in venti anni, due al giorno - Il 97% delle scuole nella Striscia di Gaza è stato danneggiato o distrutto dal 2023. Lo riporta msn.com
Istruzione: Unicef, in 20 anni oltre 14.000 attacchi a scuole in zone di conflitto - Si tratta di quasi 2 attacchi al giorno per due decenni. Si legge su agensir.it
Sudan: Unicef, almeno 17 bambini uccisi in un attacco contro un centro per sfollati ad Al Fasher, nel Darfur settentrionale - Secondo le notizie ricevute dall’Unicef, almeno 17 bambini – 9 bambine e 8 bambini, tra cui un neonato di soli sette giorni – sono stati uccisi sabato mattina in un attacco al centro per sfollati Dar ... agensir.it scrive