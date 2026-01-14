Referendum | Comitato per il sì deposita istanza al Tar per intervenire contro ricorso

Da iltempo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia ha presentato un'istanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, affidata agli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli. La richiesta mira a intervenire in risposta a un ricorso relativo alla consultazione referendaria, evidenziando l'importanza del tema e la volontà di tutelare il percorso costituzionale.

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Gli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli, rispettivamente presidente e coordinatore del Comitato Si alla Riforma della Giustizia – art. 111, hanno depositato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'istanza finalizzata all'intervento nel giudizio avviato dai promotori della raccolta delle firme popolari per il referendum. Lumia e Giuggioli hanno preannunciato "che si opporranno al ricorso introduttivo, aderendo integralmente e supportando le difese della Presidenza del Consiglio dei ministri". 🔗 Leggi su Iltempo.it

referendum comitato per il s236 deposita istanza al tar per intervenire contro ricorso

© Iltempo.it - Referendum: Comitato per il sì deposita istanza al Tar per intervenire contro ricorso

Leggi anche: Referendum, ricorso al Tar comitato raccolta firme contro scelta data Governo

Leggi anche: Ricorso al Tar su data referendum Giustizia, comitato per il No: “Governo disprezza volontà popolare”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.