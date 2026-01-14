Referendum | Comitato per il sì deposita istanza al Tar per intervenire contro ricorso
Il Comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia ha presentato un'istanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, affidata agli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli. La richiesta mira a intervenire in risposta a un ricorso relativo alla consultazione referendaria, evidenziando l'importanza del tema e la volontà di tutelare il percorso costituzionale.
Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Gli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli, rispettivamente presidente e coordinatore del Comitato Si alla Riforma della Giustizia – art. 111, hanno depositato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'istanza finalizzata all'intervento nel giudizio avviato dai promotori della raccolta delle firme popolari per il referendum. Lumia e Giuggioli hanno preannunciato "che si opporranno al ricorso introduttivo, aderendo integralmente e supportando le difese della Presidenza del Consiglio dei ministri". 🔗 Leggi su Iltempo.it
