Referendum | Comitato per il sì deposita istanza al Tar per intervenire contro ricorso

Il Comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia ha presentato un'istanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, affidata agli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli. La richiesta mira a intervenire in risposta a un ricorso relativo alla consultazione referendaria, evidenziando l'importanza del tema e la volontà di tutelare il percorso costituzionale.

