Firenze cittadinanza a Francesca Albanese La sindaca dice no | E’ divisiva Lite Avs-IV il Pd tenta la ’terza via’

Firenze, 1 dicembre 2025 – "Su quanto è accaduto alla redazione de La Stampa non ci può essere una condanna con un 'ma'. Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Francesca Albanese. Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu, in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria". Sara Funaro ha parlato, preso posizione e decretato il verdetto.

