Qui il sindaco riduce le tasse La Regione le aumenta

L’analisi delle recenti decisioni fiscali evidenzia come il sindaco di Todi abbia scelto di ridurre le tasse comunali, mentre la Regione Umbria ha aumentato l’addizionale regionale, rendendo l’aliquota tra le più alte d’Italia. Forza Italia sottolinea la responsabilità condivisa tra livello locale e regionale, evidenziando le sfide della politica fiscale e i suoi effetti sui cittadini. Un quadro che richiede attenzione e analisi equilibrata delle misure adottate.

"La Sinistra tuderte lamenta la manovra fiscale dell'amministrazione Ruggiano ma è consapevole che la Regione ha raddoppiato l' addizionale regionale rendendo l'Umbria la regione con l'aliquota più alta d'Italia"? Così Forza Italia risponde alle più recenti polemiche: "Un reddito di 28.000 euro (1.800 mensili) pagherà circa 400 euro in più– afferma Renzo Boschi – quando invece l'amministrazione comunale diminuisce l'addizionale facendo risparmiare a quello stesso reddito circa 60 euro annui. Sarà anche limitato l'impatto delle manovre del Comune ma giova ricordare che nel 2017, quando governava la sinistra, l'addizionale comunale era allo 0,8% mentre oggi è allo 0,61%, una diminuzione del 25%.

