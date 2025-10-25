Corazzi Pd | Le nostre imprese messe in crisi da un Governo che aumenta le tasse di quasi sei miliardi in tre anni
“Colpisce leggere che proprio chi ha costruito la propria identità politica sull’idea di “meno tasse e più libertà d’impresa” stia invece aumentando la pressione fiscale sulle aziende per oltre 5,2 miliardi di euro in soli tre anni, come riportato ierdal Sole 24 Ore. È una misura che suscita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
PD Rimini in rivolta sui balneari, Corazzi: “Lettera contro de Pascale non può rappresentare tutti noi” - La discussione va bene, ma finchè resta interna al partito e non con lettere che vanno a finire sui giornali. chiamamicitta.it scrive
Corazzi tira le orecchie ai ribelli: "La linea Pd è quella di de Pascale: giusto dare indennizzi ai bagnini" - La segretaria provinciale dem bacchetta i ’compagni’ che contestano il presidente della Regione "Sì al confronto, ma andava fatto dentro il partito. Secondo msn.com