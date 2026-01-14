Questo parcheggio è un capolavoro di m | stampa e lascia un biglietto su una vettura in sosta il caso sui social

Recentemente sui social è diventato virale un episodio che riguarda un parcheggio e un biglietto lasciato su una vettura. Un automobilista, disturbato, ha commentato ironicamente sulla mancanza di spiegazioni nel messaggio, sottolineando come sarebbe stato più corretto confrontarsi direttamente. Questa vicenda mette in luce i piccoli disagi quotidiani legati alla sosta e il modo in cui le persone comunicano sui social.

"Tu che hai sprecato tempo a mettere questo bigliettino sulla mia auto, avresti potevi anche aspettarmi e darmelo di persona e dirmi il motivo, dato che nn c'è scritto". Lo ha scritto una automobilista sul gruppo Facebook "Sei di Scafati se." dopo aver trovato sulla sua auto un peculiare.

