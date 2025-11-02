Viale Italia | Auto in contromano poi lo schianto su una vettura in sosta | ferito 20enne

Soltanto qualche ora prima, giusto un centinaio di metri più avanti percorrendo la strada in direzione sud, il personale sanitario del 118 era dovuto intervenire sul viale Italia dove due auto, di cui una in contromano, si erano scontrate frontalmente. Poi, intorno alle 20.30, una nuova chiamata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

