Pure Salvini aderisce e mette i soldi.

Matteo Salvini, leader della Lega, conferma il suo supporto alle forze dell’ordine, dichiarando di essere sempre dalla parte degli operatori che rischiano la vita. Nel frattempo, la Lega annuncia un intervento nel nuovo decreto sicurezza, con particolare attenzione alla tutela processuale delle forze di polizia. Questa posizione si inserisce nel quadro delle iniziative politiche volte a rafforzare la sicurezza e il ruolo delle divise in Italia.

Il leader del Carroccio: «Sono sempre dalla parte degli eroi che rischiano la vita». Intanto la Lega annuncia: nel nuovo decreto sicurezza tutela processuale per le divise. «Adesso il Parlamento approvi una legge che permetta alle forze dell’ordine di operare serenamente e, soprattutto, di difendere la propria e l’altrui incolumità senza temere di finire sul banco degli imputati», è l’appello di Carmine Caforio, segretario generale di Usmia carabinieri. L’Unione sindacale militare interforze associati ringrazia il quotidiano La Verità «per la vicinanza e la solidarietà concreta dimostrate nei confronti del brigadiere dei carabinieri Marroccella ». 🔗 Leggi su Laverita.info

