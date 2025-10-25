L' ex deputato e assessore regionale Luigi Gentile aderisce alla Lega Salvini

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Gentile, ex assessore regionale alle Infrastrutture, aderisce alla Lega Salvini. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo la partecipazione dell'agrigentino già deputato ai lavori dell’ultimo direttivo regionale del partito, riunitosi a Palazzo dei Normanni a Palermo. Luigi Gentile, dottore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ex deputato assessore regionaleEx deputato regionale Luigi Gentile aderisce alla Lega. Germanà: “Darà un grande contribuito, in Sicilia siamo un partito attrattivo” - Arriva oggi l'ufficialità dopo la partecipazione dello stesso ai lavori dell'ultimo direttivo regionale del partito, riun ... Segnala ilsicilia.it

Lega, ufficiale l’arrivo dell’ex assessore regionale Luigi Gentile - AGRIGENTO – L’ex deputato regionale nella XV legislatura Luigi Gentile, agrigentino, aderisce alla Lega, come anticipato da LiveSicilia. Secondo msn.com

ex deputato assessore regionaleSicilia, aderisce alla Lega l’ex assessore regionale Luigi Gentile: tutta la soddisfazione del segretario regionale Germanà - Aderisce al partito Luigi Gentile, ex assessore regionale alle Infrastrutture. Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Deputato Assessore Regionale