L' ex deputato e assessore regionale Luigi Gentile aderisce alla Lega Salvini
Luigi Gentile, ex assessore regionale alle Infrastrutture, aderisce alla Lega Salvini. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo la partecipazione dell'agrigentino già deputato ai lavori dell’ultimo direttivo regionale del partito, riunitosi a Palazzo dei Normanni a Palermo. Luigi Gentile, dottore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
