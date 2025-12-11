Fondo regionale caregiver stanziati 462mila euro per la provincia di Modena

Modenatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fondo regionale caregiver destina 462mila euro alla provincia di Modena, con l’obiettivo di rafforzare il supporto ai caregiver attraverso interventi strutturati, digitalizzazione dei processi e servizi innovativi come il sollievo al domicilio. Viene inoltre promossa la tutela della salute e il benessere psico-fisico dei caregiver, creando una rete più efficace e capillare di assistenza.

Promuovere una rete sempre più strutturata e capillare di ascolto e intervento, informatizzare i processi per facilitare la raccolta dati, sperimentare il servizio di sollievo al domicilio, sviluppare progetti di tutela della salute e di promozione del benessere psico-fisico del caregiver. Sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

