Fondo regionale caregiver stanziati 462mila euro per la provincia di Modena

Il Fondo regionale caregiver destina 462mila euro alla provincia di Modena, con l’obiettivo di rafforzare il supporto ai caregiver attraverso interventi strutturati, digitalizzazione dei processi e servizi innovativi come il sollievo al domicilio. Viene inoltre promossa la tutela della salute e il benessere psico-fisico dei caregiver, creando una rete più efficace e capillare di assistenza.

Promuovere una rete sempre più strutturata e capillare di ascolto e intervento, informatizzare i processi per facilitare la raccolta dati, sperimentare il servizio di sollievo al domicilio, sviluppare progetti di tutela della salute e di promozione del benessere psico-fisico del caregiver. Sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

È attivo il Fondo di garanzia regionale per il venture capital, per: favorire la patrimonializzazione delle imprese già avviate promuovere la nascita di nuove iniziative in #FVG. ?La garanzia è gratuita e dura fino a 7 anni. Info qui bit.ly/49o0Cdf Vai su X

Oltre 231 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per rafforzare l'occupazione e l'accesso a istruzione e formazione inclusiva tramite infrastrutture. Le risorse mirano anche a ottimizzare l'assistenza sanitaria territoriale e a valorizza - facebook.com Vai su Facebook

Welfare. Dalla Regione 3 milioni di euro del Fondo regionale caregiver - Promuovere una rete sempre più strutturata e capillare di ascolto e intervento, informatizzare i processi per facilitare la raccolta dati, sperimentare ... Riporta chiamamicitta.it

Caregiver: via libera ai 3 milioni di fondo regionale, 462.000 a Modena - Promuovere una rete sempre più strutturata e capillare di ascolto e intervento, informatizzare i processi per facilitare la raccolta dati, sperimentare il servizio di sollievo al domicilio, sviluppare ... Come scrive lapressa.it