Profumi intimo casalinghi e perfino food delivery | in Germania il commercio mangiato dalle catene olandesi

Le catene olandesi stanno ampliando la loro presenza in Germania, conquistando settori che vanno dai profumi all’intimo, dai prodotti casalinghi al food delivery. Questa espansione permette loro di raggiungere una clientela più vasta, grazie a costi di logistica contenuti e strategie mirate. Un fenomeno che segnala un cambiamento nel panorama commerciale tedesco, con impatti sulla distribuzione e sulla concorrenza locale.

Le catene olandesi stanno guadagnando fette di mercato In Germania. L’espansione darà loro la possibilità di raggiungere una fascia di clientela molto più ampia, a fronte di bassi costi di logistica. Molte catene dei Paesi Bassi, d’altronde, forti di maggiore elasticità nelle gerarchie interne, hanno gettato le basi già nei primi anni 2000, offrendo prodotti di qualità a costi più economici. Ad esempio, nella profumeria, dove ci sono articoli che anche in tempo di crisi trovano buona accoglienza perché molti si concedono ancora piccoli lussi anche quando non possono più permettersi grosse spese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Profumi, intimo, casalinghi e perfino food delivery: in Germania il commercio “mangiato” dalle catene olandesi Leggi anche: I rider sono lavoratori subordinati, la Cassazione rivoluziona il food delivery Leggi anche: Burger gourmet a domicilio: il panino d’autore conquista il food delivery La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Profumi, intimo, casalinghi e perfino food delivery: in Germania il commercio “mangiato” dalle…. Provi tanti profumi e poi sei più confusa di prima E’ normale. Scegliere un profumo è un gesto intimo. Non si fa di fretta. E di certo non in 10 secondi, annusando di tutto un pò. Nel nostro percorso olfattivo gratuito non partiamo dai flaconi, ma da ciò che vuoi e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.