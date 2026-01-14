Profumi intimo casalinghi e perfino food delivery | in Germania il commercio mangiato dalle catene olandesi

Da ilfattoquotidiano.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le catene olandesi stanno ampliando la loro presenza in Germania, conquistando settori che vanno dai profumi all’intimo, dai prodotti casalinghi al food delivery. Questa espansione permette loro di raggiungere una clientela più vasta, grazie a costi di logistica contenuti e strategie mirate. Un fenomeno che segnala un cambiamento nel panorama commerciale tedesco, con impatti sulla distribuzione e sulla concorrenza locale.

Le catene olandesi stanno guadagnando fette di mercato In Germania. L’espansione darà loro la possibilità di raggiungere una fascia di clientela molto più ampia, a fronte di bassi costi di logistica. Molte catene dei Paesi Bassi, d’altronde, forti di maggiore elasticità nelle gerarchie interne, hanno gettato le basi già nei primi anni 2000, offrendo prodotti di qualità a costi più economici. Ad esempio, nella profumeria, dove ci sono articoli che anche in tempo di crisi trovano buona accoglienza perché molti si concedono ancora piccoli lussi anche quando non possono più permettersi grosse spese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

profumi intimo casalinghi e perfino food delivery in germania il commercio mangiato dalle catene olandesi

© Ilfattoquotidiano.it - Profumi, intimo, casalinghi e perfino food delivery: in Germania il commercio “mangiato” dalle catene olandesi

Leggi anche: I rider sono lavoratori subordinati, la Cassazione rivoluziona il food delivery

Leggi anche: Burger gourmet a domicilio: il panino d’autore conquista il food delivery

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Profumi, intimo, casalinghi e perfino food delivery: in Germania il commercio “mangiato” dalle….

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.