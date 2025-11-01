I rider sono lavoratori subordinati la Cassazione rivoluziona il food delivery

I rider devono essere considerati collaboratori etero-organizzati e, di conseguenza, a loro si applicano le tutele proprie del lavoro subordinato. A stabilirlo è la sentenza n. 287722025 della Corte di Cassazione, depositata il 31 ottobre, che conferma integralmente la decisione della Corte d’appello di Torino. Rider come lavoratori subordinati. La Suprema Corte ribadisce così un orientamento già consolidato, secondo cui il contratto formalmente autonomo non impedisce l’applicazione della disciplina del lavoro dipendente quando sussistono determinate condizioni: continuità, prevalenza personale della prestazione e organizzazione da parte del committente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I rider sono lavoratori subordinati, la Cassazione rivoluziona il food delivery

Altri contenuti sullo stesso argomento

Brillare in campo, con classe. Le polo da competizione di U Black Rider sono un tributo all’eleganza senza tempo: tessuto tecnico performante, linee pulite e dettagli preziosi in oro che raccontano l’ essenza dell’azienda: esclusiva, sofisticata, autenticamente - facebook.com Vai su Facebook

Rider, la sentenza: sono collaboratori e vanno tutelati come lavoratori subordinati - organizzati e, in quanto tali, a loro si applica la disciplina del lavoro subordinato. Scrive msn.com

Lavoro subordinato tra familiari: i chiarimenti dei Consulenti del lavoro - La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 28 ottobre 2025, torna a esaminare il tema del lavoro subordinato tra ... Da ipsoa.it

I rider sono lavoratori dipendenti: ecco la nuova direttiva dell’Unione Europea - Potrebbe esserci finalmente una svolta per i rider, in particolare per quelli che ancora non sono inquadrati come lavoratori dipendenti. Si legge su gamberorosso.it