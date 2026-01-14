Processo fiera il dipendente | Per ogni spettacolo al Palacreberg almeno una decina di biglietti omaggio agli amici del direttore

Durante la stagione teatrale al Palacreberg, il processo di distribuzione dei biglietti omaggio coinvolgeva il personale incaricato di stampare e consegnare circa dieci biglietti per ogni spettacolo, destinati agli amici del direttore Cristini. Con un calendario di circa 40 eventi all’anno, questa prassi rappresentava una consuetudine consolidata all’interno della gestione del teatro, riflettendo le modalità di promozione e rapporti interni legati alle attività culturali.

Bergamo. “Il calendario del Teatro Creberg prevedeva circa 40 spettacoli all’anno e ogni volta il direttore Cristini mi forniva l’elenco dei biglietti omaggio da stampare. Molti erano previsti dai contratti con le compagnie ed erano destinati a sponsor, giornalisti, dipendenti Promoberg e forze dell’ordine, ma almeno una decina per evento erano riservati a parenti e amici del direttore”. È quanto emerso nel corso della nuova udienza del processo a carico dell’ex direttore della Fiera di Bergamo Stefano Cristini, 59 anni, dell’ex segretario generale Luigi Trigona, 82 anni, di Diego Locatelli, 51 anni, all’epoca addetto alla cassa di Promoberg, e del commercialista Mauro Bagini, 86 anni, ex presidente del collegio sindacale dell’ente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

