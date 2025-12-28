Annullato lo spettacolo Lunga vita agli alberi con Giovanni Storti e Stefano Mancuso al via il rimborso dei biglietti
È stato annullato lo spettacolo “Lunga vita agli alberi” con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, programmato per il 18 gennaio al teatro Massimo di Pescara. I possessori dei biglietti possono richiedere il rimborso seguendo le indicazioni fornite presso i punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale del teatro o i canali di vendita.
È stato annullato lo spettacolo “Lunga vita agli alberi” con Giovanni Storti e Stefano Mancuso previsto il 18 gennaio al teatro Massimo di Pescara.I biglietti sono rimborsabili entro il 30 gennaio 2026.Lo spettacolo è stato annullato a causa di circostanze organizzative non prevedibili e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
