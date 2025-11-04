Udine si prepara a Italia-Australia di rugby con l' allenamento a porte aperte degli azzurri

Bagno di folla per gli azzurri del rugby di coach Quesada, che in vista della sfida tra Italia e Australia, in programma sabato 8 novembre allo Stadio Friuli, hanno incontrato i giovani rugbisti friulani. Al Rugby Stadium “Otello Gerli” di Udine è andato in scena un allenamento a porte aperte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it