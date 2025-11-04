Udine si prepara a Italia-Australia di rugby con l' allenamento a porte aperte degli azzurri
Bagno di folla per gli azzurri del rugby di coach Quesada, che in vista della sfida tra Italia e Australia, in programma sabato 8 novembre allo Stadio Friuli, hanno incontrato i giovani rugbisti friulani. Al Rugby Stadium “Otello Gerli” di Udine è andato in scena un allenamento a porte aperte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, Udine si prepara a vivere uno dei Natali più spettacolari di sempre con “#udine Città del Natale”, il progetto del Comune che trasforma la città in un percorso incantato di luci, musica, arte e spettacoli. Dopo il success - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Australia, Quilter Nations Series rugby 2025: programma, orario, tv, streaming - Primo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 8 novembre, con fischio d’inizio alle 18. Lo riporta oasport.it
Verso Italia-Australia, Tupou: "Italia è una buona squadra" - A Udine, arriva l'Australia battuta dagli Azzurri 3 anni fa a Firenze nell'ultimo scontro diretto fra le due squadre ... Riporta sport.sky.it
Italrugby, primo allenamento a Udine in vista dell’Australia - Primo allenamento a Udine per la Nazionale Italiana Maschile in preparazione all’esordio nelle Quilter Nations Series. Lo riporta msn.com